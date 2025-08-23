23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-015'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-016'

Petar Naumoski'nin oğlu Karşıyaka'ya transfer oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, eski oyuncu Petar Naumoski'nin oğlu Mike Naumoski'yi transfer etti.

calendar 23 Ağustos 2025 13:08 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 14:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petar Naumoski'nin oğlu Karşıyaka'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona yenilediği kadrosuyla giriş yapacak Karşıyaka, Türkiye'de basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski ünlü yıldız Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'yi transfer etti.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşında, 2.03 boyundaki Mike Naumoski, geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maçta süre aldı. Kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giyen genç oyuncu, Avrupa basketbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Takımla antrenmanlara çıkan Mike Naumoski dün Karşıyaka'nın Alsancak Stadı'ndaki sezon açılışına da katıldı. Mihail'in babası Petar Naumoski ise Türk basketbolseverlerin hafızalarında çok özel bir yere sahip olarak biliniyor. 90'lı yıllarda Avrupa basketbolunun en önemli oyun kurucularından biri olup 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Kuzey Makedonyalı yıldız, Türkiye'de Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı almıştı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa olmuştu. 7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası da kazandı. Ünlü oyuncu basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.




10'UNCU TRANSFER

Karşıyaka'nın anlaşmaya vardığı Mike Naumoski, sezon öncesi yeşil-kırmızılıların 10'uncu dış transferi oldu. Geçen sezonki kadrosu dağılan Karşıyaka daha önce guard Ricky Tarrant, skorer guard Charles Manning Jr., uzun forvet Justin Alston, forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven, oyun kurucu Ege Özçelik ve Meriç Murat Kuntker'i alıp 9 transfer yapmıştı. İç transferde ise kaptan Mert Celep ve genç oyuncular takımda kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.