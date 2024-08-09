Sırbistan Milli takımı başantrenörü Svetislav Pesic, ABD'ye karşı alınan Paris Olimpiyatları yarı final mücadelesi mağlubiyeri sonrası hakemlere eleştiride bulundu.



Pesic'in Sırbistan ekibi, ABD Takımı'na karşı karşılaşmada 17 sayılık bir üstünlük yakaladıktan sonra 91-95 mağlup oldu.



Maç sonrası Pesic genel olarak sakin ve saygılı bir yaklaşım sergilemiş olsa da, hakemlerin yenilgide takımına nasıl davrandığı konusundaki hayal kırıklığını gizleyemedi:



"Hiçbir bahane aramıyorum, sadece şunu söylemek istiyorum... Kaybedenin öfkelenme hakkı vardır. Peki neden öfkeliyim? Çünkü burada hakemlerden saygı görmedik. Sadece bu maçta değil. Bu konuda çok fazla konuşmam ama söylemem gerekiyor."



Pesic, Nikola Jokic ve Bogdan Bogdanovic'in kullandığı serbest atış miktarı ile ilgili belirli örnekler verdi:



"Dünyanın belki de en iyi oyuncularından biri 37 dakikada sadece dört serbest atış kullanıyorsa ve en iyi ikinci oyuncumuz Bogdanovic, 32 dakikada sadece bir kez çizgiye gidiyorsa, burada tuhaf şeyler oluyor demektir."



"ABD'Yİ TEBRİK EDERİM"



Pesic ABD Takımı'na övgüler yağdırmış olsa da, Sırp milli takımının bu yenilgide nasıl muamele gördüğünden memnun olmadığını açıkça belirtti:



"Amerikalıları tebrik ediyorum ve final maçında onlara bol şans diliyorum. Ama bu gece tuhaf şeyler yaşandı, gördünüz mü bilmiyorum. Bu konuda sakinim. Kızgın değilim ve gururluyum. Hakemlerin bu takıma karşı saygı göstermemelerinden ötürü hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bugün oynadığımız muhteşem oyunun sonunu getirememiş olmamızın nedenlerinden biri de bu. Fakat durum bu şekilde. Bunu unutup bir sonraki maça hazırlanmalıyız."



Bogdanovic 20 sayıyla takımın en skoreri olurken, Jokic karşılaşmayı 17 sayı ve 11 asistle tamamladı. Aleksa Avramovic ise 18 sayılık güçlü bir performans sergilemiş olsa da, Stephen Curry'nin 36 sayısı ve LeBron James'in 16 sayı, 12 ribaund ve 12 asistlik triple-double'ına karşı bu performanslar yeterli olmadı.



Sırbistan'ın bir sonraki maçı, geçen yılki FIBA Dünya Kupası Finali'nin rövanşında Bronz madalya eşleşmesi olan Almanya'ya karşı olacak.





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