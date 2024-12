Pereira: 'Takımın gerçek ruhunu gösterdiler'

Vitor Pereira, Tottenham Hotspur karşısında Jorgen Strand Larsen'in son dakikalarda attığı golle beraberlik elde eden Wolves'un gösterdiği mücadele ruhundan memnun olduğunu belirtti.



Portekizli teknik direktör, takımın başındaki ilk üç maçından yedi puan toplamış olsa da, sezonun yarısı geride kalmışken Wolves'un küme düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde bulunduğunu hatırlatarak geliştirilmesi gereken çok şey olduğuna dikkat çekti. Pereira, oyuncularının tehlikeden uzaklaşmak için fazlasıyla kaliteli olduklarına inandığını ifade etti.



"1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"



"Her şeyden önce Premier Lig'de atmosfer harika, stadyumlar muhteşem ve bu hisleri tarif etmek mümkün değil, ama hissettiklerimiz gerçekten büyüleyici. Maça gelirsek, zorlu bir maçtı. "Tottenham, çok yoğun bir takım çünkü çok fazla baskı yapıyorlar. İlk yarıda bu baskıyı kontrol etmekte bazı sorunlar yaşadık, ama rekabet ettik.



"İkinci yarıda ise bence biraz daha geriye çekildiler ve biz de topa sahip olmaya başladık, biraz problem yaratmaya başladık. Sonunda bir puan kötü değil."



"MÜCADELE RUHUNU GÖRDÜM"



"Bu, geriden gelip gol attığımız ilk maçtı. İlk kez, sonucu değiştirmek için mücadele eden ruhu gördüm ve işte bu, görmek istediğim ruh. Oyuncularımdan çok memnunum. Çok fazla risk aldık ve bu hafta bizim için zordu, çünkü Toti sakatlandı, devre arasında Cunha'nın hamstringlerinde bir problem oldu. Bu da demek oluyor ki çok fazla seçeneğimiz olmayan bir kadroya sahibiz, ama devre arasında sahaya giren oyuncular, takımın gerçek ruhunu gösterdi.



"Her zaman geliştirecek çok şey var. Sahada çalışma şansımız olduğunda, daha fazla topa sahip olup oyunu kontrol edebileceğimize inanıyorum – bunun seviyeyle birlikte artacağını düşünüyorum.



"Ama bugün, yine de oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü diğer maçlarda gördüğüm aynı ruhu gördüm; mücadele eden, rekabet eden, kişilik sergileyen bir takım. İkinci yarıda 2-2'yi bulduk ve 3-2 yapma şansımız vardı ama bu sonuç bizim için iyi bir sonuç."



"İŞLENMİŞ BİR GOLDÜ"



"Bu, analiz ettiğimiz bir alandı ve onların bu alanı savunmada boş bıraktığını gördük. Bunu antrenmanda denedik ve maçta uyguladık. Bazen antrenmanda çok çalıştığımız bir şey maçta mümkün olmuyor ama bugün adeta laboratuvar gibi işleyen bir gol oldu.



"İki asistanımız duran topları analiz ediyor ve bu hareketi ve boşluğu önerdiler – bunu her maç yapıyorlar ve bu onların işi. Bana öneriyi sundular, ben de 'Bunun işe yarayabileceğine inanıyorum' dedim."



"TRANSFER İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM"



"Cunha'nın durumu ciddi bir durum değil ama ağrıdan şikâyet etti ve onunla konuştum. Bana, 'Hocam, dışarıda kalmam daha iyi' dedi, ben de saygı gösterdim.



"Lemina, Traore, Toti ve Sasa gibi sakat oyuncularımız var ama bu büyük bir kadro değil. Transfer dönemi hakkında konuşmamız önemli. Tüm teknik direktörler transfer yapmak ister ama ben çok fazla oyuncu isteyen bir teknik direktör değilim, sadece kliniğe yönelik ve takıma yardım edecek oyuncular istiyorum."



"KÜME DÜŞMEYECEĞİZ"



"Premier Lig'de kalacağımıza yürekten inanıyorum. Eğer buna inanmasaydım bu işi kabul etmezdim. Oyunculara, onların kalitesine, çalışmalarımıza, enerjimize ve stratejik planlarımıza inanıyorum. Gerçekten inanıyorum."





