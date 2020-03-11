Pep Guardiola: 'Her şeyin başı sağlık'

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, koronavirüsün futbola etkilerini değerlendirdi.
Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendiren Pep, "Eğer UEFA seyircisiz oynamamız gerektiğini söylüyorsa, oynayacağız. Ben taraftarlarımızla oynamak isterim. Koronavirüs tehlikesi daha da uzarsa, oynamanın anlamı yok. Hayattaki en önemli şey sağlık" diye konuştu.
Seyirciler olmadan futbolun anlamsız olacağını vurgulayan Guardiola, "Futbol seyirci olmadan devam edebilir mi? Eğer insanlar gelmeyecekse, oynamanın anlamı yok. Ne deniyorsa onu yapmaya devam edeceğiz ancak ben seyirci olmadan yapma taraftarı değilim." ifadelerini kullandı."
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Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendiren Pep, "Eğer UEFA seyircisiz oynamamız gerektiğini söylüyorsa, oynayacağız. Ben taraftarlarımızla oynamak isterim. Koronavirüs tehlikesi daha da uzarsa, oynamanın anlamı yok. Hayattaki en önemli şey sağlık" diye konuştu.
Seyirciler olmadan futbolun anlamsız olacağını vurgulayan Guardiola, "Futbol seyirci olmadan devam edebilir mi? Eğer insanlar gelmeyecekse, oynamanın anlamı yok. Ne deniyorsa onu yapmaya devam edeceğiz ancak ben seyirci olmadan yapma taraftarı değilim." ifadelerini kullandı."
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