Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Başarılı teknik adam, maç öncesi açıklamasında bir kez daha Galatasaray örneğini verdi. Guardiola, "Kopenhag gerçekten iyi organize olmuş ve çok kompakt bir takım. Oradaki ilk maçta gerçekten iyiydik. Manchester United ve Galatasaray'a Kopenhag maçlarında ne olduğunu biliyoruz. Kopenhag, gerçekten çok güçlü bir ekip. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olmamız güzel ve umarım tekrar çeyrek finale yükselebiliriz. Ancak Kopenhag'a saygı duyuyoruz ve her şeyin olabileceğini biliyoruz." dedi.



53 yaşındaki teknik adam, Kopenhag ile son 16 turunda oynadıkları ilk maçtan önce de Galatasaray'la ilgili konuşmuştu. Guardiola, o açıklamasında, "Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun." sözlerini sarf etmişti.



Manchester City, Kopenhag ile son 16 turunda deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki ekip, rövanş maçında bugün (çarşamba) Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





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