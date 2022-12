Pendik'te Ampute futbolcular adliye takımını mağlup etti!

Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi Ampute Takımı ile adliye futbol takımı arasında dostluk maçı yapıldı.



Yenişehir'de bulunan ampute futbol sahasında, Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi ve Anadolu Adalet Sarayı tarafından organize edilen maç, öncesi Pendik Belediyesi Down Sendromu Tekvando Takımı gösteri yaptı.



Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerle iletişimin önemini vurguladı.



"Engelli bizim tabirimizle engelli." diyen Kaya, "Dolayısıyla engel aslında bizim oluşturmuş olduğumuz bir engel. Bunu kaldırmak için uğraşıyoruz. Bütün çabamızın da bu olması gerekiyor. Eğitimden sağlığa bütün alanlarda eğer bu engeli kaldırabilirsek çok başarılı olacağız. Bu açıdan herkesin farkındalığını artırmak için böyle bir maç düzenledik." diye konuştu.



Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Uğur Seçkin de maç öncesinde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin her türlü imkandan özgürce ve rahatça yararlanabilmelerini sağlamak, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirilmeye çalıştıklarını söyledi.



Bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini anlatan Seçkin, "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak bizler de hem bireysel hem kurumsal olarak bugün engelli kardeşlerimizle beraber günün anlamına dikkati çekebilmek amacıyla Pendik Belediyesi ve Kaymakamlığımızla birlikte buradayız." dedi.



Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, bu etkinlikle kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.



- "Herkes birer engelli adayı"



Maçı yönetecek eski hakem Cüneyt Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne sadece bir gün olarak bakılmamasını istedi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Çakır, "Yarın sabaha nasıl uyanacağımızın bir garantisi yok. Bir dakika sonrasının ne olacağının garantisi yok. Bunun bilinciyle yaşayalım." diye konuştu.



Düzenlenen dostluk maçında oynayan Beykoz Başsavcısı Mehmet Aydın ve Kartal Adliyesi Başsavcı vekillerinden İhsan Kamil Akçadırcı böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Başsavcı Vekili Önder Yaman, İstanbul Anadolu Adliyesi olarak geçen yıl da aynı faaliyette yer aldıklarını hatırlatarak, "Onlar bizim şampiyonlarımız. Her birine ayrı ayrı sağlık, başarı diliyorum." dedi.



Başsavcı Vekili Mustafa Çakar, bu farkındalığın bir gün değil 365 gün yaşatılması gerektiğini belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



- Maçı Cüneyt Çakır ve Ahmet Çakar yönetti



Cüneyt Çakır ve Ahmet Çakar'ın yönettiği maç, sporcuların ısınma hareketlerinin ardından Anadolu Adliyesi Anadolu Adliye Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un başlama vuruşuyla başladı.



Maçı ilk yarı 2-0 geriye düşen Pendik Ampute Takımı 4-3'lük skorla kazandı. Maçın ardından her iki takım oyuncuları ve etkinliğe katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.





