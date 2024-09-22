Penaltılar VAR'dan geldi!

Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.
Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.
Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.
Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.
Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.