Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın "sürdürülebilir başarıya" imkan tanıması dahilinde iki draft seçimini de takas etmeye açık olduğunu söyledi.



Pelinka, doğru anlaşma gerçekleşirse Lakers'ın kalan en iyi takas varlıklarını kullanmaya hazır olduğunu belirtti:



"Sürdürülebilir Lakers üstünlüğüne imkan tanırsa, her iki seçimi de takas ederiz. Ayrıca, elimizdeki seçimi doğru hamle olduğuna inanırsak marjinal bir yükseltme yapmak adına kullanırız."



Pelinka, böyle bir hamlenin ancak çok fazla müzakere yapılması sonra gerçekleşeceğini ise sözlerine ekledi.



Lakers'ın 2022 medya gününde Pelinka, kendisinin ve yönetimin "draft varlıklarının kadroyu geliştirmesi amacıyla ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair kararlar konusunda çok düşünceli davrandıklarını" söylemiş, fakat o zamandan beri ekip gündeme damga vuran bir hamle yapmayı başaramamıştı.



Los Angeles ekibi, geçtiğimiz sezon playofflara yükselmeyi başarmış fakat ilk turda Denver Nuggets'a karşı 4-1 elenmişti.



