Paul George'tan sezon değerlendirmesi!

"TAVANIMIZ DAHA YÜKSEK SANDIM"

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Oklahoma City Thunder yıldızı Paul George, kendisi adına OKC'deki ilk sezonunun değerlendirmesini yaptı ve bu yaz serbest oyuncu olduğunda vereceği karar hakkında konuştu.PG13, dün geceki playoff ilk turu 6. maçı sonrası, değerlendirmesini şöyle yaptı:George, yazın vereceği kararla ilgiliaçıklamasını yaptı.Tam olarak sezon öncesi planladıkları veya beklentilere yakın bir yıl geçirmeyen OKC, 48 maç kazandı, Batı'da 4. sıradaydı ve playoff ilk turunda elendi. PG13 ise takımın bu kadar erken playoff dışı kalmasının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğundadiyerek şu açıklamayı ekledi:Son olarak PG, takım arkadaşı Westbrook ile ilgili de pozitif şeyler söyleyerek, kendisinin yalnızca inanılmaz bir oyuncu değil, inanılmaz bir insan da olduğunu ekledi:PG13, seride 24.7 sayı, 6.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.