Paul George'tan sezon değerlendirmesi!

Oklahoma City Thunder yıldızı Paul George, kendisi adına OKC'deki ilk sezonunun değerlendirmesini yaptı ve bu yaz serbest oyuncu olduğunda vereceği karar hakkında konuştu.
PG13, dün geceki playoff ilk turu 6. maçı sonrası, değerlendirmesini şöyle yaptı: "İnanılmaz bir sezondu. Gerçekten bir öğrenme tecrübesi oldu. Russ ve Melo'nun (Russell Westbrook, Carmelo Anthony), Steve-o'nun (Steven Adams'ın) yanında oynamak, Andre Roberson'la oynamanın potansiyelini görmek... Mutlu olacak birçok şey vardı. Taraftarlar, şehir, organizasyon... Her şey inanılmazdı."
George, yazın vereceği kararla ilgili "Bir Thunder üyesi olarak kalmayı çok isterim, fakat bu yaz dönemi de bunun için var. Buna o zaman bakacağız."
açıklamasını yaptı."TAVANIMIZ DAHA YÜKSEK SANDIM"
Tam olarak sezon öncesi planladıkları veya beklentilere yakın bir yıl geçirmeyen OKC, 48 maç kazandı, Batı'da 4. sıradaydı ve playoff ilk turunda elendi. PG13 ise takımın bu kadar erken playoff dışı kalmasının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda "Tam olarak değil"
diyerek şu açıklamayı ekledi: "Bana kalırsa elimizdeki yetenek ve benzeri şeyleri düşününce, henüz birlikte ilk yılımızı oynadık. Geldiğimde bunu anlamıştım. Şampiyonluğu kazanmak için yüksek bir tavanımız olduğunu düşünmüştüm, ama bir takım bir araya getirirken bazı şeylerin detaylarına da bakılmalı ve bir şampiyonluk takımı haline gelmek için zaman harcamak gerekebilir."
Son olarak PG, takım arkadaşı Westbrook ile ilgili de pozitif şeyler söyleyerek, kendisinin yalnızca inanılmaz bir oyuncu değil, inanılmaz bir insan da olduğunu ekledi: "O inanılmaz biri. Hakkını savunan bir adam. Bu klişe değil, insanlar onun inanılmaz bir basketbolcu olduğunu söylüyor, ama kendisi inanılmaz da bir insan. Doğru olan bu, Russ'ı bir arkadaş, bir kardeş olarak tanımlayabilirim. Şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşlarımdan biri ve sadece onu uzaktan ve yakından izleyerek çok şey öğrendim. İnanılmaz bir adam."
PG13, seride 24.7 sayı, 6.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.