Patrick van Leeuwen: 'Batagov, Türkiye'de kendisini gösterecektir'

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov için eski hocasından bir açıklama geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Batagov ile Zorya'da birlikte çalışan Metalist 1925 Teknik Direktörü Patrick van Leeuwen, "Batagov'un Trabzonspor'daki maçlarını izliyorum. Boş zamanlarımda birlikte çalıştığım diğer oyuncuları da takip ediyorum. Onların gelişimini görmek güzel. Batagov'un hırsları var. Türkiye'ye yedek kulübesinde oturmaya gitmedi. Evet, başlangıçta hemen süre alamadı ama adaptasyon her zaman olur. Türk futbolunda kendisini gösterip yeteneklerini sergileyeceğine inanıyorum." dedi.
Trabzonspor'da bu sezon 16 maçta süre bulan Batagov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Batagov ile Zorya'da birlikte çalışan Metalist 1925 Teknik Direktörü Patrick van Leeuwen, "Batagov'un Trabzonspor'daki maçlarını izliyorum. Boş zamanlarımda birlikte çalıştığım diğer oyuncuları da takip ediyorum. Onların gelişimini görmek güzel. Batagov'un hırsları var. Türkiye'ye yedek kulübesinde oturmaya gitmedi. Evet, başlangıçta hemen süre alamadı ama adaptasyon her zaman olur. Türk futbolunda kendisini gösterip yeteneklerini sergileyeceğine inanıyorum." dedi.
Trabzonspor'da bu sezon 16 maçta süre bulan Batagov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.