Miami Heat başkanı Pat Riley, takım sahibi Micky Arison'ın bu hafta sonu Naismith Basketbol Onur Listesi'ne dahil edilecek olması öncesinde, birlikte geçirdikleri yılları değerlendirdi.
Riley, Arison'un tören sırasında sunum yapan isimlerden biri olacak.
Riley, "Micky ile aramızda her zaman ileri geri bir iletişim vardı ama hedeflerimiz konusunda daima pozitif bir ilişki sürdürdük," dedi.
"Eğer bir konuda hoşnutsuzluğu varsa bana, 'Bence o yöne gitmemeliyiz,' derdi ve ben de o yönde ilerlemezdim. Eğer, 'Bunu yapalım, kesinlikle gitmeliyiz,' derse de aynı motivasyonla hareket ederdik.
"Ama eğer risk almazsanız – 2010'da LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'u transfer etmek gibi büyük bir risk, Lamar Odom, Shaquille O'Neal ya da Jimmy Butler gibi isimleri kadroya katmak gibi riskler – başarısızlık korkusuna yenilmiş olursunuz," ifadelerini kullandı.
Riley, hesaplı risklerin bazen büyük başarı, bazen de başarısızlık getirebileceğini belirtti: "Micky ile birçok hesaplı risk aldık. Bazıları işe yaramadı, bazıları ise büyük başarılar getirdi."
Riley'nin yönetiminde Heat, yedi kez NBA Finalleri'ne çıktı ve üç şampiyonluk kazandı. Bu başarılar, cesur kararların ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.
Riley, Arison'un tören sırasında sunum yapan isimlerden biri olacak.
Riley, "Micky ile aramızda her zaman ileri geri bir iletişim vardı ama hedeflerimiz konusunda daima pozitif bir ilişki sürdürdük," dedi.
"Eğer bir konuda hoşnutsuzluğu varsa bana, 'Bence o yöne gitmemeliyiz,' derdi ve ben de o yönde ilerlemezdim. Eğer, 'Bunu yapalım, kesinlikle gitmeliyiz,' derse de aynı motivasyonla hareket ederdik.
"Ama eğer risk almazsanız – 2010'da LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'u transfer etmek gibi büyük bir risk, Lamar Odom, Shaquille O'Neal ya da Jimmy Butler gibi isimleri kadroya katmak gibi riskler – başarısızlık korkusuna yenilmiş olursunuz," ifadelerini kullandı.
Riley, hesaplı risklerin bazen büyük başarı, bazen de başarısızlık getirebileceğini belirtti: "Micky ile birçok hesaplı risk aldık. Bazıları işe yaramadı, bazıları ise büyük başarılar getirdi."
Riley'nin yönetiminde Heat, yedi kez NBA Finalleri'ne çıktı ve üç şampiyonluk kazandı. Bu başarılar, cesur kararların ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.