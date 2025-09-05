Miami Heat başkanı Pat Riley, takım sahibi Micky Arison'ın bu hafta sonu Naismith Basketbol Onur Listesi'ne dahil edilecek olması öncesinde, birlikte geçirdikleri yılları değerlendirdi.Riley, Arison'un tören sırasında sunum yapan isimlerden biri olacak.Riley,dedi.ifadelerini kullandı.Riley, hesaplı risklerin bazen büyük başarı, bazen de başarısızlık getirebileceğini belirtti:Riley'nin yönetiminde Heat, yedi kez NBA Finalleri'ne çıktı ve üç şampiyonluk kazandı. Bu başarılar, cesur kararların ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.