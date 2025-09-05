05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Pat Riley, risk almanın şampiyonluk yolundaki önemini vurguladı

Miami Heat başkanı Pat Riley, takım sahibi Micky Arison'ın bu hafta sonu Naismith Basketbol Onur Listesi'ne dahil edilecek olması öncesinde, birlikte geçirdikleri yılları değerlendirdi.

calendar 05 Eylül 2025 11:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pat Riley, risk almanın şampiyonluk yolundaki önemini vurguladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Heat başkanı Pat Riley, takım sahibi Micky Arison'ın bu hafta sonu Naismith Basketbol Onur Listesi'ne dahil edilecek olması öncesinde, birlikte geçirdikleri yılları değerlendirdi.

Riley, Arison'un tören sırasında sunum yapan isimlerden biri olacak.

Riley, "Micky ile aramızda her zaman ileri geri bir iletişim vardı ama hedeflerimiz konusunda daima pozitif bir ilişki sürdürdük," dedi.


"Eğer bir konuda hoşnutsuzluğu varsa bana, 'Bence o yöne gitmemeliyiz,' derdi ve ben de o yönde ilerlemezdim. Eğer, 'Bunu yapalım, kesinlikle gitmeliyiz,' derse de aynı motivasyonla hareket ederdik.

"Ama eğer risk almazsanız – 2010'da LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'u transfer etmek gibi büyük bir risk, Lamar Odom, Shaquille O'Neal ya da Jimmy Butler gibi isimleri kadroya katmak gibi riskler – başarısızlık korkusuna yenilmiş olursunuz," ifadelerini kullandı.

Riley, hesaplı risklerin bazen büyük başarı, bazen de başarısızlık getirebileceğini belirtti: "Micky ile birçok hesaplı risk aldık. Bazıları işe yaramadı, bazıları ise büyük başarılar getirdi."

Riley'nin yönetiminde Heat, yedi kez NBA Finalleri'ne çıktı ve üç şampiyonluk kazandı. Bu başarılar, cesur kararların ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.