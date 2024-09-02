Para teniste Ahmet Kaplan, yarı finalde

Tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, adını yarı finale yazdırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para teniste Ahmet Kaplan, yarı finalde
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02 Eylül 2024 15:44
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.

Roland Garros'da oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde çeyrek final mücadeleleri yapıldı.

Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'la karşılaştı.

İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen milli sporcu, ikinci seti 6-3 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ahmet Kaplan, yarı finalde yarın 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaşacak.

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