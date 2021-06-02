Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Avrupa şampiyonu oldu

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Avrupa şampiyonu oldu
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01 Haziran 2021 23:56
Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle birincilik elde ederek, Avrupa şampiyonu oldu.



 

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