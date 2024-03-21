Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde devam ediyor. Sporcular yaşanan tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.



Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımında bugün, U12, U14 ve U16 yarışmaları yapıldı. Yarın da U18 ile büyüklerin yarışacağı Türkiye Şampiyonası'na 39 ilden 128 sporcu katılıyor. Bu yarışmaların ardından 22, 23 ve 24 Aralık'ta milli takım seçmelerinin yapılacağını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı, "Sporculara başarılar diliyorum. Tüm güzelliği ile devam eden müsabakalarda zaman zaman yaşanan şiddetli tipi etkili oluyor. Kayakçılar, dereceye girmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edince yarışmalar izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Bu yarışlar Türkiye'de yapılan son yarışlar. Daha sonra milli takım seçmelerini yapacağız. Milli takıma girmeye hak kazanan sporcular Fransa, Yunanistan ve çeşitli balkan ülkelerinde düzenlenecek yarışmalara katılacak" diye konuştu.



Bunun bir doğa sporu olduğunu söyleyen sporcu Duru Sucuak, "Bugünkü yarışta önümde çıkan sporcu arkadaşım tipiye yakalandı. Ama her şeye rağmen yarışlar çok zevkli ve heyecanlı geçti" dedi. Bir diğer sporcu Ada Orhan ise, "Hava şartları nedeniyle yarışlar çok kolay değildi" diye konuştu.





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