ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti.
ÖZET | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes'i konuk etti.
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19 Ekim 2021 14:59
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