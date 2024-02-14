Özel Olimpiyatlar Türkiye Futsal Turnuvası yapıldı

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından UPS ve Ünsped'in katkılarıyla düzenlenen "Özel Olimpiyatlar Futsal Turnuvası" gerçekleştirildi.



Ünsped Kültür ve Spor Kulübü'nde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen organizasyonda 20 özel ve 12 partner olmak üzere toplamda 32 sporcu yarıştı.



Sporun ve sevginin birleştirici gücü temasının ön plana çıkarıldığı organizasyonda özel sporcular unutulmaz bir deneyim yaşarken, eğlenmenin de keyfini çıkardı.



Futsal turnuvasına katılan Halit Ündeğer İlköğretim Okulunun öğrencileri, tezahüratlarıyla özel sporculara destek verdi.



Spor ve sevginin bir araya geldiği turnuvada, özel sporculara Sevgililer Günü'ne özel kalpler de hediye edildi.



Organizasyon, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



