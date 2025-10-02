Ozan Tufan'a Hull City talip! Eski takımıyla sürpriz temas

Trabzonspor 'un deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiltere'den gelen haberlere göre, milli futbolcunun eski takımı Hull City, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Hull Daily Mail'de yer alan haberde, Hull City'nin Ozan Tufan'ı transfer etmek için yaz boyunca temaslarda bulunduğu öne sürüldü. Kulübün sportif direktörü Jared Dublin, bu ilgiyi doğrularken, yaz transfer döneminde Ozan için girişimde bulunduklarını da ifade etti.

OZAN GERİ DÖNMEYE SICAK

Haberde ayrıca, Ozan Tufan'ın da Hull City'e ilerleyen dönemde geri dönme fikrine sıcak baktığı vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcunun uzak gelecekte İngiltere'ye dönüşünün sürpriz olmayacağı belirtilirken, oyuncunun bu ihtimali değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

2022-23 ve 2023-24 sezonunda Hull City forması giyen Ozan Tufan, İngiltere Championship'te sergilediği performansla dikkat çekmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.