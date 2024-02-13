Ousmane Dembele: "Messi yüzünden Barça'ya gittim"

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Ousmane Dembele önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ousmane Dembele: 'Messi yüzünden Barça'ya gittim'
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13 Şubat 2024 22:57
Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele oynanacak Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:

"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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