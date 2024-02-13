Ousmane Dembele: 'Messi yüzünden Barça'ya gittim'

Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele oynanacak Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:



"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."



25 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.



