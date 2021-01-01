Oubre Jr.: "Warriors ile yolum kesiştiği için çok şanslıyım"

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre, Stephen Curry ve Warriors ile geçirdiği zamanlardan neler öğrendiklerini açıkladı.



The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Oubre Jr., Warriors organizasyonunu şu şekilde övdü:



"Profesyonelliği özüne kadar öğrendim. Bu adamların kendi adına konuşan bir özgeçmişleri var, bu yüzden bütün bir sezon boyunca bu adamların arasında olabilmek ve nasıl hareket ettiklerini, NBA sınırları içinde nasıl çalıştıklarını ve sağladıkları profesyonelliği görebilmek, sanırım bu adamlara sonsuza kadar saygı duymamı sağlayacak bir şey.



O şampiyonlukların hiçbiri boşuna gerçekleşmedi. Çalışma ahlakına ve 'Dünya bize karşı' mentalitesine sahipler. Hayattaki her şeye karşı bu zihniyete sahip olmanız gerekir. Bu adamlarla yolum kesiştiği ve onları birer birey olarak tanıdığım için çok şanslıyım."



Oubre Jr. bu sezon oynadığı 55 maçın 50'sinde ilk beş başlamış ve sakatlanıp sezonu kapatmadan önce 15.4 sayı ortalaması tutturmuştu.



