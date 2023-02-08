Otel enkazından 52 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan 58 yaşındaki Hilal Kocaoğlu 52 saat sonra kurtarıldı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Otel enkazından 52 saat sonra kurtarıldı
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08 Şubat 2023 09:47
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkıldı.

DHA'nın haberine göre Azerbaycan Bulvarı'ndaki otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu'na ulaşıldı.

Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışması sürüyor.

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