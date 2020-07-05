Osmanlıspor, 9 hafta sonra umut tazeledi!

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti ve 8 hafta sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Osmanlıspor, 9 hafta sonra umut tazeledi!
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05 Temmuz 2020 22:02
TFF 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Osmanlıspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Doğukan Efe, 60. dakikada Mertan Öztürk ve 72. dakikada Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 45+4. dakikada Ghislain Gimbert ve 87. dakikada Bentley attı.

Ligde 8 maç sonra kazanan Osmanlıspor, puanını 27 yaptı ve 16. sırada yer aldı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Ümraniyespor ise 44 puanla 8. sırada yer buldu.

Osmanlıspor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



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