Osman Şenher: 'Okan Buruk varsa sorun yok'

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
İşte Şenher'in yazısından öne çıkan kısımlar;
"Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerden beklediği randımanı alamadı. Sağ ve sol bek sıkıntısı çekti ve daha hala da çekiyor. Orta sahanın bütün yükü Kerem Demirbay ve Torreira'nın sırtına bindi. Icardi çok uzun bir sakatlık süreci geçirdi. Ziyech yok. Florya'da antrenmanlara yeni başlamış. Oliveira yok. Ndombele yok. Buna rağmen bu takım iki puan farkla lider.
'OKAN BURUK'UN BAŞARISI!"
Bu tamamen Okan Buruk hocanın başarısıdır. 13 futbolcuyla 44 maç oynamak kolay bir şey değil. Öyle veya böyle Berkan'ı sol bek oynattı. Kaan Ayhan sakat sakat sağ bekte görev yaptı. Barış Alper sağ bek, sol bek, sağ açık, santrfor her mevkide oynadı. 37 yaşındaki Mertens hala takımın en çok mücadele eden futbolcusu. Demek ki Tete dahil bu oyuncular tam hazır olsaydı, Okan hoca en azından Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda yola devam edebilirdi.
'TEK ZOR MAÇI FENERBAHÇE'
Bundan sonra ne olur? Ziyech ve Zaha hemen takıma katılacak. Ama sağ bek Aurier ve Abdülkerim'in mart ayında da arkadaşlarına katılmaları çok zor. Milli ara futbolculara ilaç gibi gelecek. Nisan ayından itibaren dinlenmiş, tam kadro sahaya çıkan, kulübesinde alternatif futbolcuları olan bir Galatasaray seyredecek taraftarlar. Ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara baktığınız zaman en zor maçı Fenerbahçe karşılaşması olacak. Bu maça da kendi sahasında 50 bin taraftarının önünde çıkacak. Bu da çok büyük bir avantaj."
İşte Şenher'in yazısından öne çıkan kısımlar;
"Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerden beklediği randımanı alamadı. Sağ ve sol bek sıkıntısı çekti ve daha hala da çekiyor. Orta sahanın bütün yükü Kerem Demirbay ve Torreira'nın sırtına bindi. Icardi çok uzun bir sakatlık süreci geçirdi. Ziyech yok. Florya'da antrenmanlara yeni başlamış. Oliveira yok. Ndombele yok. Buna rağmen bu takım iki puan farkla lider.
'OKAN BURUK'UN BAŞARISI!"
Bu tamamen Okan Buruk hocanın başarısıdır. 13 futbolcuyla 44 maç oynamak kolay bir şey değil. Öyle veya böyle Berkan'ı sol bek oynattı. Kaan Ayhan sakat sakat sağ bekte görev yaptı. Barış Alper sağ bek, sol bek, sağ açık, santrfor her mevkide oynadı. 37 yaşındaki Mertens hala takımın en çok mücadele eden futbolcusu. Demek ki Tete dahil bu oyuncular tam hazır olsaydı, Okan hoca en azından Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda yola devam edebilirdi.
'TEK ZOR MAÇI FENERBAHÇE'
Bundan sonra ne olur? Ziyech ve Zaha hemen takıma katılacak. Ama sağ bek Aurier ve Abdülkerim'in mart ayında da arkadaşlarına katılmaları çok zor. Milli ara futbolculara ilaç gibi gelecek. Nisan ayından itibaren dinlenmiş, tam kadro sahaya çıkan, kulübesinde alternatif futbolcuları olan bir Galatasaray seyredecek taraftarlar. Ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara baktığınız zaman en zor maçı Fenerbahçe karşılaşması olacak. Bu maça da kendi sahasında 50 bin taraftarının önünde çıkacak. Bu da çok büyük bir avantaj."
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