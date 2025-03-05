Osimhensiz Galatasaray kaçıncı olurdu?

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Victor Osimhen'in vermiş olduğu katkı, puan durumunda da gözler önüne serildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhensiz Galatasaray kaçıncı olurdu?
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05 Mart 2025 09:42
Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da Victor Osimhen'in attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına kazandırdığı puanlar gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'a neredeyse her maç puanlar kazandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların liderlik koltuğunda oturmasında adeta başrol oynadı.

21 PUAN KAZANDIRDI

Osimhen'in golleri ve asistleri olmasaydı Galatasaray şu an 65 yerine 44 puanda olacak ve ligde 4. sıraya kadar gerileyecekti.

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan sarı - kırmızılılar, Nijeryalı yıldız golcünün bireysel katkısıyla şimdiden tam 21 puan kazanmış durumda.

Osimhen'in kazandırdığı puanlar şöyle:

Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) 1 puan kaybedilirdi
Beşiktaş: 1 Gol (2-1) 2 puan kaybedilirdi
Samsunspor: 2 Gol (3-2) 3 puan kaybedilirdi
Sivasspor: 1 Gol (2-3) 2 puan kaybedilirdi
Göztepe: 1 Gol (2-1) 2 puan kaybedilirdi
Hatayspor: 1 Gol (1-1) 1 puan kaybedilirdi
Konyaspor: 1 Gol (1-0) 3 puan kaybedilirdi
Çaykur Rizespor : 2 Gol (1-2) 3 puan kaybedilirdi
Kasımpaşa: 2 Gol (3-3) 1 puan kaybedilirdi

Osimhen'in asist katkısı ise şu şekilde;

Eyüpspor: 1 Asist (2-2) 1 puan kaybedilirdi
Başakşehir: 1 Asist (1-2) 2 puan kaybedilirdi 

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