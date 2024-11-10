Osimhen, Süper Lig'de boş geçmiyor!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı her maçta skora katkı sağladı.
Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçının 3 ve 55. dakikasında takımının ilk ve ikinci gollerini attı.
Osimhen, Süper Lig'de çıktığı her maçta skora katkı sağladı. Ligde 6 maça çıkan Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist üretti.
1.5 YIL SONRA İLK
Osimhen ayrıca, Mart 2023'teki Napoli - Torino maçından bu yana ilk kez iki kafa golü attı.
Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçının 3 ve 55. dakikasında takımının ilk ve ikinci gollerini attı.
Osimhen, Süper Lig'de çıktığı her maçta skora katkı sağladı. Ligde 6 maça çıkan Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist üretti.
1.5 YIL SONRA İLK
Osimhen ayrıca, Mart 2023'teki Napoli - Torino maçından bu yana ilk kez iki kafa golü attı.
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