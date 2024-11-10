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Osimhen, Süper Lig'de boş geçmiyor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta da skora etki etti. Nijeryalı yıldız, bu süreçte 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen, Süper Lig'de boş geçmiyor!
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10 Kasım 2024 16:14
Son güncelleme 10 Kasım 2024 17:33
Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı her maçta skora katkı sağladı.

Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçının 3 ve 55. dakikasında takımının ilk ve ikinci gollerini attı.

Osimhen, Süper Lig'de çıktığı her maçta skora katkı sağladı. Ligde 6 maça çıkan Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist üretti.

1.5 YIL SONRA İLK

Osimhen ayrıca, Mart 2023'teki Napoli - Torino maçından bu yana ilk kez iki kafa golü attı.

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