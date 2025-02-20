Osimhen'in AZ Alkmaar hedefi!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında 6+ gole ulaşan ilk sarı-kırmızılı oyuncu olmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in AZ Alkmaar hedefi!
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20 Şubat 2025 08:56
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a attığı iki golle Galatasaray'ın zirvede puan farkını korumasını sağlayan Victor Osimhen, AZ Alkmaar karşısında yine sarı-kırmızılıların en büyük kozu olarak sahaya çıkacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 gol atan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8) bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında 6+ gole ulaşan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 5 asist yaptı.


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