Osimhen'in AZ Alkmaar hedefi!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a attığı iki golle Galatasaray'ın zirvede puan farkını korumasını sağlayan Victor Osimhen, AZ Alkmaar karşısında yine sarı-kırmızılıların en büyük kozu olarak sahaya çıkacak.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 gol atan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8) bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında 6+ gole ulaşan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 gol atan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8) bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında 6+ gole ulaşan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 5 asist yaptı.
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