Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, ülke basınına konuştu.
Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımında arkadaşlarını zorlu 2023 Afrika Uluslar Kupası mücadelesine iyi hazırlanmaları konusunda uyardı.
"HERKES YENMEK İSTEYECEK"
2023 Afrika Uluslar Kupası hakkında açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu, "Her takımın zor olduğunu düşünüyorum. Bir turnuvada oynuyoruz, dolayısıyla getirdiğimiz ağırlık, ne kadar büyük bir futbol ülkesi olduğumuzu gösteriyor. Bu durum nedeniyle herkes Nijerya'yı yenmek isteyecek. Bu nedenle her maç zor olacak." dedi.
Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımında arkadaşlarını zorlu 2023 Afrika Uluslar Kupası mücadelesine iyi hazırlanmaları konusunda uyardı.
"HERKES YENMEK İSTEYECEK"
2023 Afrika Uluslar Kupası hakkında açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu, "Her takımın zor olduğunu düşünüyorum. Bir turnuvada oynuyoruz, dolayısıyla getirdiğimiz ağırlık, ne kadar büyük bir futbol ülkesi olduğumuzu gösteriyor. Bu durum nedeniyle herkes Nijerya'yı yenmek isteyecek. Bu nedenle her maç zor olacak." dedi.