ARSENAL VE SEVILLA SORUSUNA CEVAP

3 GOL 6 ASİST

Arsenal ve Sevilla'nın transfer etmek istediğine dair haberler uzun süredir çıkan ve geniş yankı bulan Feyenoord'un 19 yaşındaki Türk yıldızı Orkun Kökçü, bu transfer iddialarıan dair konuştu."Zamanı gelince, transfer olacaksam olurum." diyerek sözlerine başlayan Orkun Kökçü, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İleride neler olacak görürüz. Benim için öncelik, gelecek sezon en iyi performansı göstermek. Ligler tekrar başladığı zaman hazır olmalıyım ve en iyi performansımı göstermeliyim. Benim için şu an sadece Feyenoord var. Sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Transferim için aceleci olmayacağım." ifadelerini kullandı.Orkun Kökçü, Arsenal ve Sevilla'dan kendisine gelen bir teklif olup olmadığına dair gelen soruya, "Gerçekten bu konularla ilgilenmiyorum. Bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Babam ve menajerim, transferimle ilgileniyorlar. Ben kendimi bu konulardan izole ettim. Böylesi benim için daha iyi. Ne yazık ki, ben sadece bir futbolcuyum, menajer değil..." cevabıyla konuşmasını noktaladı.2018 yazında profesyonel olan Orkun Kökçü, U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynadıktan sonra Türkiye'den gelen teklifi kabul ederek U21'de ay yıldızlı formayı terletmişti. Orkun, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.