İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 3-1'lik skorla kazandı.Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi.53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası Brighton, 76. dakikada Georginio Rutter ile skoru belirledi.Brighton'da foram giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamadı.Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, 26 puanda kaldı.Manchester United'a karşı oynadığı 16 maçta 8. kez kazanan ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Brighton, 34 puana yükseldi.Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi aldı.Manchester United, gelecek hafta Fulham'a konuk olacak. Brighton ise evinde Everton'ı ağırlayacak.