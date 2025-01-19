Onana, Manchester United'ı yaktı

Manchester United, sahasında ağırladığı Brighton'a Onana'nın hatasının damga vurduğu maçta 3-1 yenildi. ManU, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 mağlubiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Onana, Manchester United'ı yaktı
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19 Ocak 2025 18:53
Son güncelleme 19 Ocak 2025 19:03
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 3-1'lik skorla kazandı.

Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi.

53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.

ANDRE ONANA'DAN DEV HATA

Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası Brighton, 76. dakikada Georginio Rutter ile skoru belirledi.


Brighton'da foram giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamadı.

MANCHESTER UNITED KAZANAMIYOR

Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, 26 puanda kaldı.

BRIGHTON YÜKSELİYOR

Manchester United'a karşı oynadığı 16 maçta 8. kez kazanan ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Brighton, 34 puana yükseldi.

131 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi aldı.

Manchester United, gelecek hafta Fulham'a konuk olacak. Brighton ise evinde Everton'ı ağırlayacak.

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