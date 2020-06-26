Ömer Bayram. "Ben her zaman hazırım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son 2 maçta çok süre vermediği Ömer Bayram, Başakşehir maçına hazır...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Ömer Bayram. 'Ben her zaman hazırım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 09:57
Galatasaray'da son maçlarda Fatih Terim'in fazla şans tanımadığı Ömer Bayram bunu sorun etmediğini söyledi.

Ömer Bayram, "Ben her maça oynayacakmış gibi hazırım" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLK 11

Ömer Bayram, Rizespor maçına 11'de başlayıp devre arasında yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. Ömer Bayram, Gaziantep mücadelesinde ise kulübede bekledi. Fatih Terim, son idmanlarda oynanan çift kale maçlarda 28 yaşındaki öğrencisine as takımda görev verdi.

Terim, zorlu Başakşehir mücadelesinde orta sahayı daha dirençli kurmak için Ömer'in enerjisinden faydalanabilir.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için