Galatasaray'da son maçlarda Fatih Terim'in fazla şans tanımadığı Ömer Bayram bunu sorun etmediğini söyledi.



Ömer Bayram, "Ben her maça oynayacakmış gibi hazırım" dedi.



BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLK 11



Ömer Bayram, Rizespor maçına 11'de başlayıp devre arasında yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. Ömer Bayram, Gaziantep mücadelesinde ise kulübede bekledi. Fatih Terim, son idmanlarda oynanan çift kale maçlarda 28 yaşındaki öğrencisine as takımda görev verdi.



Terim, zorlu Başakşehir mücadelesinde orta sahayı daha dirençli kurmak için Ömer'in enerjisinden faydalanabilir.



