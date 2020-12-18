Omar Elabdellaoui: 'Zor bir süreçti, atlattım'

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, koronavirüs sürecinde yaşadıklarından bahsetti ve iyi duruma geldiğini belirtti.
Hastalık sürecinin ağır ilerlediğini dile getiren Norveçli futbolcu, "4 hafta etkisi süren bir hastalık yaşadım, ağır ilerleyen bir süreç. Elimden geldiğince kendimi toparladım, artık daha iyiyim, oynayabilecek durumdayım." ifadelerini kullandı.
Hastalık sürecinin ağır ilerlediğini dile getiren Norveçli futbolcu, "4 hafta etkisi süren bir hastalık yaşadım, ağır ilerleyen bir süreç. Elimden geldiğince kendimi toparladım, artık daha iyiyim, oynayabilecek durumdayım." ifadelerini kullandı.