Omar Elabdellaoui: "Zor bir süreçti, atlattım"

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, oynayabilecek duruma geldiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Omar Elabdellaoui: 'Zor bir süreçti, atlattım'
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18 Aralık 2020 18:24
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, koronavirüs sürecinde yaşadıklarından bahsetti ve iyi duruma geldiğini belirtti.

Hastalık sürecinin ağır ilerlediğini dile getiren Norveçli futbolcu, "4 hafta etkisi süren bir hastalık yaşadım, ağır ilerleyen bir süreç. Elimden geldiğince kendimi toparladım, artık daha iyiyim, oynayabilecek durumdayım." ifadelerini kullandı.



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