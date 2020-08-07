UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton Wanderers ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves 1-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.
Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.
Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.
Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.