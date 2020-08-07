UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton Wanderers ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves 1-0 kazandı.Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.