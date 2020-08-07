Olympiakos çok uğraştı ama Wolves tek golle turladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Wolves, Olympiakos'u 1-0 mağlup ederek 2-1'lik toplam sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Olympiakos çok uğraştı ama Wolves tek golle turladı!
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07 Ağustos 2020 00:02
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton Wanderers ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves 1-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.

Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.




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