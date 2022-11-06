Olivier Giroud, Milan'ı 89'da kurtardı, atıldı!

Milan, Spezia'ya kiralık giden efsane ismi Paulo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'nin golüyle sıkıntı yaşadı ama düğümü Olivier Giroud çözdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Olivier Giroud, Milan'ı 89'da kurtardı, atıldı!
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06 Kasım 2022 00:43
İtalya Ligi'nde 13. hafta maçında Milan ile Spezia karşı karşıya geldi. Milan zayıf rakibi karşısında son dakikada bulduğu golle galibiyete ualştı.

Milan'ın golünü 21. dakikada Theo Hernandez kaydetti. Spezia'nın golü 59. dakikada kiralık giden Milan efsanesi Paulo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'den geldi. Milan sıkıntılar yaşasdığı maçı 89. dakikada Olivier Giroud'un golüyle kazandı.

Ev sahibi Milan'da Olivier Giroud golün ardından formasını çıkarması nedeniyle ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardında Milan puanını 29'a yükselttti. Spezia 9 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, Cremonese'ye konuk olacak. Spezia, Udinese'yi ağırlayacak.

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