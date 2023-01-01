Olaylı Göztepe-Altay maçı ile ilgili yeni gelişme

Tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçında yanıcı maddeleri stada sokan ambulans servisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



AMBULANS SERVİSİ KAPATILDI



Konuya dair açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadyumu'nda yanıcı ve patlayıcı malzemeleri taşıyan ambulans servisinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı. İzmir Valisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel stadyumuna yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan "Alo Ses Ambulans Servisi" Valiliğimizce SÜRESİZ KAPATILMIŞTIR. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada yaşanan tribün olaylarının ardından görülen mahkemede şüphelilerden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.













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