Okan Buruk'un şampiyonluk planı

Fenerbahçe beraberliği sonrası zirvedeki avantajını koruyan Galatasaray'ın kalan fikstüründe zorlu 7 deplasman var. Okan Buruk, şampiyonluk hedefi için haritasını çizdi.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un şampiyonluk planı
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26 Şubat 2025 10:41
Fenerbahçe derbisinden çıkardığı beraberlikle zirvedeki puan farkını koruyan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yeniden şekillendi.

Ezeli rakibine ikili averajda da üstün olduğu için sarı-kırmızılılar kalan 12 maçından dokuzunu kazanması durumunda üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez mutlu sona ulaşıp beşinci yıldızı takacak.

Aslan'ın şampiyonluğu rakibine vermesi için 7 puan kaybetmesi, Kanarya'nın da 12'de 12 yapıp 36 puan
kazanması gerekiyor.

Cimbom ligin bundan sonraki bölümünde 7 deplasmana çıkarken, bunların hepsinde ilk 10'da yer alan takımlara konuk olacak.

Galatasaray'ın kalan fikstürü:

● Kasımpaşa (D)
● Alanyaspor (D)
● Antalyaspor
● Beşiktaş (D)
● Samsunspor (D)
● Bodrum FK
● Eyüpspor (D)
● Sivasspor
● Trabzonspor (D)
● Kayserispor
● Göztepe (D)
● Başakşehir




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