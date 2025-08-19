18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Okan Buruk'un Kayseri planı!

Okan Buruk, Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11 değişikliğine gidecek.

calendar 19 Ağustos 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un Kayseri planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lige galibiyetlerle başlayan Galatasaray, Süper Lig 3.hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak.

Zorlu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un Kayserispor maçı için düşündüğü kadro ortaya çıktı.

Karagümrük maçında Osimhen ve İcardi'yi sonradan oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golcülerine göre 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.


OSIMHEN İLK 11'E

İlk 2 hafta forvette Barış Alper'i kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Kayseri deplasmanında Osimhen'i ileri uca koyacak, İcardi yine yedek kulübesinde oturacak. Osimhen-İcardi arasındaki tercihini ilk olarak Osimhen'den yana kullanacak Buruk, yüzde yüz hazır hale geldiğinde İcardi ile çift forvete dönüş yapacak.

281 GÜN SONRA KALDIĞI YERDEN

281 gün sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, Fatih Karagümrük maçında golünü atarak RAMS Park'ta 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmişti.



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.