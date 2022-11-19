Galatasaray'da Okan Buruk, sezonun tartışılan ismi Yunus Akgün için devreye girdi...Yunus Akgün, sosyal medyada Galatasaray'da ıslıklarla kenara alındığı ve Demirspor'lu taraftarların alkışlarla kendisine veda ettiği görüntülerin yer aldığı videoyu beğenerek tepki çekmişti.Sezonun tartışılan ismi ve sözleşme görüşmelerinin devam ettiği Yunus için Okan Buruk devreye girdi. Yunus'la konuşarak moral aşılayacak.