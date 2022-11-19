Okan Buruk'tan Yunus Akgün hamlesi

Galatasaray'da sezonun tartışılan ismi ve sözleşme görüşmelerinin devam ettiği Yunus Akgün için Okan Buruk devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Yunus Akgün hamlesi
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19 Kasım 2022 13:15
Yunus Akgün
Yunus Akgün
Galatasaray
Galatasaray'da Okan Buruk, sezonun tartışılan ismi Yunus Akgün için devreye girdi...

Yunus Akgün, sosyal medyada Galatasaray'da ıslıklarla kenara alındığı ve Demirspor'lu taraftarların alkışlarla kendisine veda ettiği görüntülerin yer aldığı videoyu beğenerek tepki çekmişti.

Sezonun tartışılan ismi ve sözleşme görüşmelerinin devam ettiği Yunus için Okan Buruk devreye girdi. Yunus'la konuşarak moral aşılayacak. 

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