Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"



Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk "Bir kere inanılmaz bir nem var. Aslında daha fazla oluyordu. Bu iyi haliydi. İki takım da yoruldu. Bu yorgunluk ortaya çıktı. İki takıma da gitti geldi maç. Direkten dönen topumuz, Antalyaspor'un kaçırdığı pozisyon ve penaltı. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.



GALATASARAYLILARA MESAJ



Taraftarlara mesaj gönderen Okan Buruk "Uzun zamandır Antalyaspor kaybetmiyordu. Lige 3 puanla başladık. Taraftarımızın önüne kazanmış olarak çıkmak önemli. Onları maça davet ediyoruz. Nice galibiyet ve şampiyonluklar kutlamak istiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



TORREIRA VE MERTENS SÖZLERİ



Transfer sorusu üzerine Okan Buruk "Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar. Yeni gelenleri de kadroya katacağız. Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz." dedi.



TRANSFERLER NASIL YAPILIYOR?



Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Okan Buruk "Biz bir takım olacağız ve kadromuz geniş olacak. Gomis bize 3 puan kazandırdı. Geniş bir kadromuz olmalı. Taraftarlarımızın baskısı oldu, transfer yapmamızı istediler. Tespitler yaptı herkes. Biz de kendi tespitlerimizle bunları birleştirdik ve iyi bir yolda ilerliyoruz." açıklamasını yaptı.





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