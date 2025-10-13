13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Okan Buruk'tan Singo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha olmayacağını söyledi.

calendar 13 Ekim 2025 14:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Ligin başlangıç aşamasını değerlendiren Okan Buruk, "Sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor birçok takımda. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok." dedi.

Başarılı teknik adam, "Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.


Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, Galatasaray'da bu sezon 7 maçta 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
