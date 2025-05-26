Okan Buruk'tan Leroy Sane ve Bernardo Silva için ilk açıklama

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ile ilgili konuştu.
Okan Buruk, son günlerde Galatasaray ile isimleri anılan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili soruya cevap verdi.
Leroy Sane ve Bernardo Silva transferleri için konuşan deneyimli hoca, "Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor." dedi.
Okan Buruk, son günlerde Galatasaray ile isimleri anılan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili soruya cevap verdi.
Leroy Sane ve Bernardo Silva transferleri için konuşan deneyimli hoca, "Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor." dedi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....