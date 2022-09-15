Galatasaray, Cuma günü oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, dinamik ısınma programından sonra gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın taktik çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
ICARDI PLANI
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Konya maçında Icardi'ye süre vermeyi planladığı öğrenildi. Gomis'i ilk 11'de sahaya sürecek olan Buruk'un maçın gidişatına göre Arjantinli golcüyü sahaya süreceği kaydedildi.
ICARDI PLANI
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Konya maçında Icardi'ye süre vermeyi planladığı öğrenildi. Gomis'i ilk 11'de sahaya sürecek olan Buruk'un maçın gidişatına göre Arjantinli golcüyü sahaya süreceği kaydedildi.