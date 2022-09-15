Okan Buruk'tan Icardi kararı

Cuma günü Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, yeni transfer Mauro Icardi ile ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan Icardi kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2022 13:27
Galatasaray, Cuma günü oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, dinamik ısınma programından sonra gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın taktik çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

ICARDI PLANI

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Konya maçında Icardi'ye süre vermeyi planladığı öğrenildi. Gomis'i ilk 11'de sahaya sürecek olan Buruk'un maçın gidişatına göre Arjantinli golcüyü sahaya süreceği kaydedildi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ