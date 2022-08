Okan Buruk'tan Belotti ve Nelsson açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.



Bu sezon iç sahadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Genel olarak Türk oyuncular daha hassas ve duygusal oluyorlar. Daha çabuk etkileniyorlar. Bu, genel olarak Türk futbolunun ve futbolcusunun sorunlarından biri. Zaman zaman demoralize olmaları normal ama onlara sahip çıkmalıyız. Hepsinin iyi niyetinden şüphemiz yok. Seyircimiz bugün de maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Ufak tefek hatalarda sesler çıkıyor. Bu tür hatalara takılmamak gerek. Morali bozuk olan futbolcularımızı tedavi edeceğiz. Onları yeni maça hazırlayacağız. Lig daha yeni başladı. Çok daha işler yapacağımıza inanıyorum. Kerem, Yunus, Emre Akbaba hazırlık sürecinde iyi çalıştı. Bugün onların istedikleri oyun olmadı ama bundan sonra olacaktır. Abdülkerim'de de her oyuncu hata yapabilir. Oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırıp lige hazır hale getireceğiz." diye konuştu.



"YERLİ OYUNCU BULMAK ZOR"



Sarı-kırmızılıların antrenörü, Süper Lig maçlarında ilk 11'de 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğunun teknik adamları zorladığını söyledi.



"Yerli konusu şu anda herkesin ortak sorunu. Yerli oyuncu bulmak zor." diyen sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü, "Elit yerli oyuncuda ülke futbolu olarak sıkıntılarımız var. Üç Türk kuralı da her takımı ve hocayı zorluyor. Oyuncu değişikliği yaparken bile bunları düşünmeniz gerekiyor. Hepimizin tartıştığı, neden olduğunu bilmediği bir kural var. Bu kuraldan dolayı yurt dışında bir takımdan Türk oyuncu almak istediğinizde 7-8 milyon avro fiyat çekiyorlar. Şu anda çok fazla seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.



Buruk, kadroyu zenginleştirmek istediklerini dile getirerek, "Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Stopere takviye istiyoruz. Şanssızlığımıza sezona iyi başlayan Emin Bayram hazırlık kampında sakatlandı. Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi. Ön tarafa, bize katkı sağlayacak yaratıcı oyuncu arayışımız var. Oraya bir oyuncu alacağız. Sadece transfer üzerinden de gitmek istemiyorum. Eksiklerimizi de görüyoruz. Aynı anda 2 sağ bekimiz sakatlandı. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz. Her bölgeyle ilgili sıkıntılar var. Takımı neredeyse sıfırdan yaptık. Bugün de yeni gelen birçok oyuncu süre aldı. Bunların da lige, birbirlerine alışma, bireysel performanslarını bulma süreci var. Takım olarak daha iyisini yapacağımızdan şüphem yok." dedi.



BELOTTI VE NELSSON



Genç teknik adam, İtalyan golcü Andrea Belotti ile bir dönem ilgilendiklerini ancak şu an bir girişimlerinin olmadığını söyledi.



Transferin sabır istediğini anlatan Okan Buruk, Sevilla'nın ilgilendiği Victor Nelsson ve adı Galatasaray ile anılan Belotti ile ilgili soruya, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz. Belotti'yle transfer sezonunun başında bir isteğimiz olmuştu ama kendisi ülkesinde kalmayı düşünüyor. Sonrasında bir gelişme olmadı." yanıtını verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ