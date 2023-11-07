Galatasaray'da tüm dikkatler Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü saat 23.00'te Alman devine konuk olacak.
Süper Lig'de Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle zirveye kurulan Cimbom, Bayern Münih karşısında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibine top göstermeyen ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirmekte zorlanan temsilcimiz, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Almanya'daki maçta da hücum ağırlıklı bir futbol oynatacak.
A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Bayern Münih'ten puan kopartarak ilk 2 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kadroda değişikliklere gitmişti. Victor Nelsson stopere, Abdülkerim Bardakcı sol beke, Kaan Ayhan orta sahaya, Hakim Ziyech hücuma geçmişti.
Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanan Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında da 2 değişiklik olması bekleniyor. Sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Günay Güvenç koruyabilir. Kamp kadrosuna dahil edilen Muslera'nın durumu maç saatinde belli olacak. Abdülkerim'i tekrar stopere çekmeye hazırlanan Okan Buruk, sol bekte Angelino'yu oynatmayı düşünüyor. Bayern Münih'e karşı ilk maçta Kazımcan yetersiz kalmıştı.
Süper Lig'de Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle zirveye kurulan Cimbom, Bayern Münih karşısında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibine top göstermeyen ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirmekte zorlanan temsilcimiz, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Almanya'daki maçta da hücum ağırlıklı bir futbol oynatacak.
A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Bayern Münih'ten puan kopartarak ilk 2 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kadroda değişikliklere gitmişti. Victor Nelsson stopere, Abdülkerim Bardakcı sol beke, Kaan Ayhan orta sahaya, Hakim Ziyech hücuma geçmişti.
Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanan Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında da 2 değişiklik olması bekleniyor. Sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Günay Güvenç koruyabilir. Kamp kadrosuna dahil edilen Muslera'nın durumu maç saatinde belli olacak. Abdülkerim'i tekrar stopere çekmeye hazırlanan Okan Buruk, sol bekte Angelino'yu oynatmayı düşünüyor. Bayern Münih'e karşı ilk maçta Kazımcan yetersiz kalmıştı.