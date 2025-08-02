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Okan Buruk: "Önce kaleci ve savunmacı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lazio maçının ardından transfer planları, oyuncu tercihleri ve takımın fiziksel yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Ağustos 2025 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk: 'Önce kaleci ve savunmacı'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları, takımın fiziksel yapılanması ve tecrübeli oyuncuların geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIK DÖNEMİ TAMAMLANIYOR, GÜNDEM TRANSFER

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Hazırlık sürecinin tamamlandığını belirten Buruk, "Orta saha transferi düşünmüyoruz. Önceliğimiz kaleci ve savunma. Osimhen transferi gerçekleşti, şimdi kaleci ve savunmaya odaklandık. Kadroda ayrılacak oyuncular var, onları göndermeden transfer bütçemizi doğru planlamalıyız," ifadelerini kullandı.

SAVUNMAYA TAKVİYE GELECEK, SINGO YANITI



Wilfried Singo ile ilgili çıkan transfer iddialarına da değinen Buruk, "İsim vermiyoruz ama birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Stoper ve sağ bek mevkilerine takviye planlıyoruz. Ancak asıl önceliğimiz kaleci pozisyonu," diyerek net konuştu. 

"ATLETİK OYUNCULAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AVANTAJ SAĞLAR"

Takımın fiziksel yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda atletizmin önemine vurgu yaptı:
"Bizim oyunumuz sert ve birebir mücadeleye dayalı. Rakibe karşı fiziksel üstünlük şart. Sane ve Osimhen bu yapıya uygun. Atlet oyuncuların sayısını artırmalıyız. Sane takıma geç katıldı ama daha şimdiden katkı vermeye başladı. Bu çizgimizi sürdürerek Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." 

MUSLERA VE MERTENS CEVABI

Takımın tecrübeli isimleri Muslera ve Mertens'in teknik ekipte görev alıp almayacağı yönündeki soruya Buruk şu cevabı verdi:
"Muslera zaten bizimle, ayrılmış gibi görmüyoruz. Mertens'in böyle bir planı yok ama kapımız her zaman açık. Başkanımız, Muslera'dan özellikle Güney Amerika transferlerinde destek almayı planlıyor. Muslera'nın kendi kulübü var, ama hep yanımızda olacak."

KALECİ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Transfer sürecinin zaman alabileceğini belirten Buruk, "Kaleci transferi için uğraşıyoruz. Görüşmeler en az bir haftayı buluyor. Osimhen transferi çok uzun sürdü, bu yüzden net tarih veremiyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz," diyerek taraftara sabır çağrısı yaptı.

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