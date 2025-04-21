Okan Buruk, Galatasaray'da iki kupa istiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde şampiyonluk ile birlikte Türkiye Kupası zaferi de yaşamak istiyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk, Galatasaray'da iki kupa istiyor!
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21 Nisan 2025 08:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni hedefini belirledi.

Sarı-kırmızılıların başında iki lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşayan başarılı teknik adam, bu kez çifte kupa almak istiyor.

Akhisar ile kupa, Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bu kez hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyor.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK

51 yaşındaki teknik adam, çifte kupayı kazanması durumunda kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın saf dışı kaldığı Türkiye Kupası'nda, yarı finalde salı Konyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar için kupa çok uzak bir ihtimal görünmüyor.

Galatasaray'ın ligde de şampiyonluk için ciddi bir avantajı bulunuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile hem puan farkı hem de ikili averajı elinde tutan sarı-kırmızılılar, ligde de önde gidiyor.

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