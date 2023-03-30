Okan Buruk: 'Derbi bizi ilgilendirmiyor'

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray'da teknik heyet, yeni bir sayfa açmak istiyor.



Teknik direktör Okan Buruk, takımından ligin 27. haftası oynanacak olan Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken; yaşanan yenilginin bir kırgınlık yaratmamasını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet ile yeni bir seriye başlayabileceklerine inandığını söyledi.



Buruk, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra şampiyonluk yolunda rakiplerinin alacağı sonuçlara dikkat etmemeleri gerektiğini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Derbinin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki maçlara bakmak. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan biziz. Bu yüzden rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakmadan önümüze bakmalıyız. Tek yapmamız gereken kazanmak."





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