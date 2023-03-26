Okan Buruk: '2 oyuncumuz sakatlık yaşadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelirleri depremzedelere gönderilmek üzere Karabağ ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karabağ'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Buruk, "Karabağ gerçekten çok iyi oyunculara ve çok iyi bir hocaya sahip. İyi bir maç çıkardılar. Bir Avrupa maçı oynar gibi oynadılar." dedi.



Yusuf Demir ve Matthias Ross'un sakatlıkları sebebiyle oyundan alındığını söyleyen Buruk, "Yusuf ve Ross devre arası çıktı. Ufak bir sakatlıkları oldu. Genç oyuncular, böyle maçlarda tecrübe edinmeleri onların da işine yarıyor." ifadelerini kullandı.



Son olarak oyuncuların performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. Bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la dostluklarını sürdüreceklerini, Bakü'ye birlik ve kardeşliklerini göstermek için geldiklerini söyledi.



Buruk, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la geliri depremzedelere bağışlanacak maç sonrasında basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Buruk, Azerbaycan'da bulunmaktan daha fazla mutluluk duyduklarını söyledi.



Buruk, "Bugün bir milat oldu. Karabağ takımıyla dostluğumuz devam edecek. Biz geleceğiz, onlar gelecek. Maça çıkarken sonuç düşünmedik. Sadece birlik olduğumuzu, kardeşliğimizi göstermek için bugün buradaydık. Buradaki maç ortamını hiç bir yerde bulamazsınız." dedi.



Karabağ'ın genel olarak iyi bir takım olduğunu söyleyen Buruk, takımın çok iyi bir hocaya sahip olduğunu kaydetti.





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