Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012'de siyah-beyazlılara transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi. 29 yaşındaki oyuncunun yeni rotası Hollanda...



OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU



Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Özyakup, kendisine gelen teklife sıcak bakıyor.



BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?



2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.







