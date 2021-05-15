Oğuzhan Özyakup: 'Rakiplerimize de tebrikler'

Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak puanıı 84 yaptı ve 2 averaj farkla şampiyonluğunu ilan etti.



Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup maçın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm sezonlardan farklı oldu. 3. şampiyonluğum bu Beşiktaş'ta. Rakiplerimize de tebrikler. Biz kendimiz zorlaştırdık işimizi. Şampiyon olmayı bildik." dedi.



Oğuzhan ayrıca, "Biz bir aileyiz. Birbirimizi asla yalnız bırakmadık. Şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.



