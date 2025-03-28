Oğuz Aydın: "Maça çok iyi hazırlandık"

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın: 'Maça çok iyi hazırlandık'
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28 Mart 2025 22:46

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Maça gelirsek, takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet aldık." dedi. 

Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarını belirten genç oyuncu "Maça iyi hazırlandık taktik olarak, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu da sahaya yansıdı ve güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

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