Oğuz Aydın, doğum gününde formasına yeniden kavuştu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Oğuz Aydın, doğum gününde formasına yeniden kavuştu
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27 Ekim 2024 23:44
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.

Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayı Bodrum FK'ye karşı giydi.

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