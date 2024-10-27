Oğuz Aydın, doğum gününde formasına yeniden kavuştu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.
Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.
27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayı Bodrum FK'ye karşı giydi.
Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.
27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayı Bodrum FK'ye karşı giydi.